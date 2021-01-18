Yeniden Refah Partisi'nden Yunanistan Başpiskoposu'na sert tepki

Yeniden Refah Partisi, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dinine yönelik açıklamasına tepki göstererek, "Bu açıklama Doğu Trakya'da yaşamakta olan Müslüman Türklerin haklarını da gasp etmeye yönelik olup, bu konuda Diyanet İşleri Başkanı ve Dışişleri Bakanının sadece kınamakla kalmayıp, bu vahim açıklamayla ilgili uluslararası platformlarda sonuç odaklı inisiyatif almalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlar ile ilgili sözlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Yunan Başpiskoposu İeronimos II, Aziz Lukas Manastırı'nda kendisiyle yapılan bir televizyon röportajında, Yunan Kilisesi'nin 1821 devrimine katkıları sorusuna verdiği cevapta Patrik Gregory V'den bahsederken: ‘İslam, din değil, siyasi bir partidir. Müslümanlar da siyasi arzu ve savaş peşinde koşan yayılmacı insanlardır. Muhammed'in öğretileri de bunu ifade ediyor' şeklinde kin, nefret ve şiddet dilini önceleyen bir üslupla İslam dini ve Müslümanlara yönelik haddini aşan kışkırtıcı cümleler kurması son derece vahim olup, yaptığı bu açıklama Lozan Anlaşması'nın III. Bölümünde yer alan; ‘Azınlıkların Korunması' ile ilgili Madde 37_48'e kadar olan Maddelerde belirtilen ve temel yasalar olarak öngörülen ve hiçbir yasa, hiçbir yönetmelik ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiçbir yasanın, hiçbir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılmamasını karşılıklı olarak yükümlü kılan maddelerle çelişki oluşturmaktadır. Başpiskoposun talihsiz ifadelerini düzeltme telaşı içerisine düşen Atina Başpiskoposluk Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamanın hiçbir hüküm ve anlam ifade etmeyeceğini de özellikle vurgulamak isteriz" denildi.

“Kin ve nefret söylemini şiddetle telin ediyoruz”

Açıklamada, "Yunan Başpiskoposu İeronimos II'nin İslam dini ve Müslümanları küçük düşürücü ve tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici, kin ve nefret söylemini şiddetle telin ediyoruz, ilgili ve yetkilileri gereğini yapmak üzere acilen göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.