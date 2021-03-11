Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki

Yeniden Refah Partisi, özelleştirilen Milli Piyango İdaresi tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta piyango çekilişi yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, Milli Piyango İdaresi tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü 18 Mart'ta çekiliş yapması ve kamuoyunda da büyük tepki çekmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe, bu yanlıştan derhal dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tarihimizin dönüm noktalarından olan ve vatan uğuruna yüz binlerce şehit verdiğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, piyango biletlerine çekiliş malzemesi yapılması, en başta şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın şehitlerin ruhuna ve Türk milletine büyük saygısızlık olduğunu aktaran Sakartepe, “Milletimizin ruh köküne nakşolmuş iman ve vatanseverlik duygusunun en önemli göstergelerinden sadece bir örneği olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde adında ‘Milli' ifadesi bulunan Piyango biletlerinin, bu tarihi zafere atıf yapılarak satılacak olması her şeyden önce aziz şehitlerimizin ruhuna ve milletimize büyük saygısızlıktır. 7'den 70'e yüz binlerce şehit verdiğimiz zaferin anısını kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Yeniden Refah Partisi olarak, anlam ve önemine binaen zaferin ruhunu zedeleyebilecek bu yanlışlıktan derhal dönülmesi için yetkililere gerekeni yapma çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Sakartepe, Milli Piyango'dan ‘milli' ibaresinin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki hükümetimiz, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere milli hassasiyete kulak vermeli ve kumar olduğu açık olan piyango ve şans oyunlarından ‘milli' ifadesinin kaldırılması için de gerekeni yapmalıdır” ifadelerine yer verdi.