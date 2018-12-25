Yenilenen Atapark, Ata'nın Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde törenle açılacak

Çankaya'nın büyük parklarından olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya giriş yaptığı noktada bulunan Atapark, baştan aşağı yenilendi. Atapark, Ata'nın Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde törenle açılacak.

Çankaya Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında büyük ölçüde yenilenen Atapark'ta, aydınlatma sistemi baştan aşağı yenilenirken, bitkisel takviye ile yeşil doku güçlendirildi. Yolları onarılan ve renkli asfalt yapılan parkta bulunan heykelin önündeki sert zeminde onarılarak yeni bir görünüme kavuştu.

Konya Yolu istikametinden Ankara'nın giriş noktasında bulunan Atapark, 2000 yılında yapılmıştı. 11 bin 25 metrekare toplam alana ve 9 bin 40 metrekare yeşil alanı bulunan Atapark, Türk halkının manevi duygularına yönelik özel bir anlam içeriyor. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi, 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi ve 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden onay alarak 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk'ü halkın genci, yaşlısı ve ellerinde çiçeklerle karşılamasını betimleyen heykeli ile dikkat çekiyor.

27 Aralık'ta açılacak

Çankaya Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen ve eskisinden çok daha güzel bir görünüme kavuşan Atapark, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde törenle açılacak. Açılış, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde Ankaralıların katılımıyla 27 Aralık saat 11.30'da gerçekleştirilecek.