Yenilenen CSO yeni evinde yeni logosuyla sanatseverlere merhaba diyecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) coşkulu bir ‘Gala Konseri' ile yeni evinde müzikseverlere buluşmaya hazırlanıyor.

Uzunca bir bekleyişin ardından dünya standartlarının üzerinde bir yapıya kavuşturulan CSO, yeni yüzü ve yenilenmiş logosuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlere merhaba diyecek.

Yeni yüzünde, senfonik müziği tanımlayan 4 parçalı katmanı ön plana çıkaran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni logosunda da bu yaklaşımın izleri var.

CSO'nun sanatçılarla yüz yüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikirlerden hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışmasını grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tasarladı.

Hareket, uyum, beceri ve disiplin

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni logosunda yetmişli yılların esintilerine yer verildi.

O yıllarda tasarlanarak günümüze ulaşan eski CSO logosunun çağrışımına bir saygı duruşu amacı taşıyan yeni form arayışı, somut bir enstrümanın şekilsel varlığından ziyade bütüncül bir dizini ifade etme yöntemini öne çıkardı.

Yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkan yeni logo tasarımı, orkestranın tarihsel misyonuyla gelecek vizyonunu bağdaştırmak amacıyla güçlü bir renk paleti ve yazı tipiyle zenginleştirildi.

Dünya müziğine Anadolu'dan miras bırakılmış yegane enstrüman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı ve keskin yardımcı renklerle tasarlanan logo, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Ankara'ya taşındığı yıllarda oluşturulmuş olan Futura yazı karakteriyle bütünleştirilerek çağdaşlık çizgisine atıfta bulunuldu.

"İnsan ve duygu" kavramları üzerine kurulu yeni iletişim stratejisi ve sloganlarıyla, pandemi sürecinde toplumsal sorumluluğunu da içine alan bir kampanya planlayan CSO'nun, yeni sezon programının çalışmaları ise son hızla devam ediyor.