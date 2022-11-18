Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar mermerci esnafıyla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mermerciler Sitesi esnafıyla İvedik Köy Konağı'nda bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mermerciler Sitesi esnafıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan İvedik Köy Konağı'nda bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası Doğal Taş Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sarıkaya ile birlikte mermerci esnafının sıkıntılarını dinleyen Yaşar, esnafın içinden gelen bir belediye başkanı olduğunu belirterek, esnafların yanında olduğunu dile getirdi. Zor bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Yaşar, “Mermerci esnafının önemli bir kısmı benim bölgemde ticaret yapıyor. Gerekli kurallara uyarak, düzen içerisinde çalışan tüm dükkanların ruhsat sorununu çözdük. Mermer üretim ve imalat yerinde de atık malzeme konusunda bazı sıkıntılar var, o konuda da gerek odalar gerekse yerel yönetimler olarak iş birliği içerisinde tüm sorunları çözeceğiz. Esnaflığını düzgün yapan, halkı kandırmayan, aldığı işi namusuyla yapan herkesten Allah razı olsun. Bu ülkeyi güzel günlere taşımanın yolu ortak akılla çalışmaktan ve üretmekten geçiyor. Benim siyasetim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ve onun değerlerini yaşatma siyasetidir. Çünkü ne olursak olalım bizi biz yapan Cumhuriyettir” dedi.