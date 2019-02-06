Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar site sakinleriyle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batı Sitesi Mahallesi'ndeki Nural Sitesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaşar, “Sizlere verdiğim sözleri tutmuş olmanın verdiği huzurla başım dik olarak karşınıza çıkıyorum” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, ilk site toplantısını Batıkent Nural Sitesi'nde gerçekleştirdi. Yaşar, “10 yıllık süreçte Yenimahalle'de birçok şeyi değiştirdik. Yenimahalle'de bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Sizlerin karşısına verdiğim sözleri tutmuş olmanın rahatlığıyla çıkıyorum. 10 yıl önce Batıkent'i otel konumundan çıkaracağım demiştim. Bugün geldiğimiz noktada insanların cazibe merkezi Batıkent oldu. Birçok ilçeden insan Batıkent'e yerleşmek istiyor” ifadelerini kullandı.

2009 yılında Batıkent sokaklarında yürürken insanların üstünün çamur olduğunu ifade eden Yaşar, “Seçim çalışmalarına geldiğimizde üstümüz çamur içinde gidiyor. Bir günde iki sefer takım elbise değiştiriyordum. Şimdi bu bölgede asfaltsız ve kaldırımsız yol kalmadı. Ankara'nın cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Bütün çalışmalarımızı belediyenin parasıyla yaptık. Kimseden yardım almadık. Yapacağımız işler için kimsenin desteğine ihtiyaç duymadık. Vatandaştan aldığımız vergiyi yine vatandaş için kullanarak bu hallere geldik. Şimdi Yenimahalle Belediyesinin başarıları Türkiye'de konuşulur hale geldi. Yenimahalle'nin artık birçok eksiğini tamamladık. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla daha güzel işlere imza atacağız. Sizden ricam ben iyi insansam, bana güveniyorsanız beni destekleyin. Ben kötü insansam beni desteklemeyin. Çünkü ben kötü insansam bana vereceğiniz oyla bu çocukların geleceğini karartırsınız. Eğer bana güveniyorsanız bana destek olun. Ben de Allah bana güç verdikçe gecemi gündüzüme katıp size hizmet edeyim. Bu söz siyasetçi sözü değil Fethi Yaşar sözü” diye konuştu.