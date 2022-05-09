Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: “Yılın her günü annelerin baş üstünde tutulması gerekir”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı. Yaşar, Batıkent Andora Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak annelerin gününü kutladı.

“En güzel hediye hak ettikleri saygıyı, değeri vermektir”

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, “Annelere verilecek en güzel ve anlamlı hediye, hak ettikleri saygıyı, değeri vermektir. Bugün hala bir yerlerde anne veya anne adayı baskılanıyor, şiddete maruz kalıyor, katlediliyorsa oturup düşünmek lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş Cumhuriyet, kadın-erkek eşitliğini ve fırsat eşitliğini içerisinde barındırıyor. O günlerden bu günlere büyük gelişim gösterdik. Fakat ne yazık ki kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında kazandıkları haklar çağdaş medeniyetler seviyesinde bulunan ülkelere oranla yetersiz kalıyor. Eşit yurttaşlığı temel alan Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların hakkını hep beraber savunmalıyız” dedi.