Yenimahalle Belediyesi 60 öğrenciye kucak açtı

2022-2023 eğitim öğretim yılında şehir dışından gelip yurtlara yerleşemeyen 60 üniversite öğrencisi, Yenimahalle Belediyesi'nin yurt hizmetinden yararlandı. Yenimahalle Belediyesi Öğrenci misafirhaneleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerine temiz ve güvenli bir ortamda konaklama fırsatı sunuyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci Yenimahalle Belediyesi misafirhanelerinde ücretsiz kalarak eğitimini sürdürecek.

“En büyük problemimiz barınma”

Türkiye'nin faklı şehirlerinden Ankara'ya gelerek barınma sorununu Yenimahalle ile aşan üniversite öğrencileri, “Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara başvurduk ama kapasite doluluğundan yer bulamadık. Son dönemde yaşanan kira artışları ve ev sahiplerinin öğrencilere ev vermemesinden dolayı ev bulma şansımız yok. Evini öğrenciye kiralamayı kabul eden ev sahipleri ise evi piyasasından çok daha yüksek fiyata kiraya veriyor. Ankara'ya gelmeden önce internetten ev bulmaya çalışırken Yenimahalle Belediyesi'nin misafirhane açtığını öğrendik. Başvurumuzu yaptık ve misafirhaneye yerleştik. Böylesine anlamlı ve öğrencilere faydalı bir hizmete imza attığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitim hayatımızda karşılaşacağımız en büyük problemlerinin başında barınma geliyor. Fethi Başkanımız sayesinde bu sorunu çözdük” dedi.

“Eğitime verdiğimiz desteği sürdüreceğiz”

Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesi için eğitime önem verilmesi gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Evlatları üniversitede okuyan ailelerimiz, bu sıkıntıdan büyük oranda payını alıyor. Ev kiraları bir iki yıl öncesine göre en az 3-4 kat artmış durumda. Bu süreçte yurt bulamayan ve ev kiralamak için durumu olmayan öğrencilerimize destek olmak istedik. Gençlerimiz bu ülkenin aydınlık geleceğidir. Yenimahalle Belediyesi olarak öğrencilerimize eğitim hayatında sunduğumuz desteği sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.