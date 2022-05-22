Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

Yenimahalle Belediyesi'nin işçi, memur ve sözleşmeli personel maaş promosyon ihalesi yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi'nin işçi, memur ve sözleşmeli personeli için maaş promosyon ihalesi yapıldı. 9 banka arasında mücadele ettiği ihaleyi 15 bin 50 TL ile Halk Bankası kazandı. Personele tek seferde ödenecek ihale sonucunda Halk Bankası ile imzalanan 3 yıl geçerli olacak sözleşmede personelin maaşına tek seferde ödenmek üzere 15 bin 50 TL eklenecek.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran başkanlığında oluşturulan komisyona konuyla ilgili yöneticilerin yanı sıra işçi ve memur sendikaları temsilcileri de katıldı. Belediye personelinin ekonomik refahının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanlarının haklarını bu güne kadar hep koruduğunu ifade ederek, “Promosyon ihalesi tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.