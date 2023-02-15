Yenimahalle Belediyesi depremzedelere kucak açtı

Yenimahalle Belediyesi, deprem bölgelerinden Yenimahalle'ye gelen afetzedelerin geçici barınma sorununu çözmek için seferber oldu.

Yenimahalle'ye ulaşan 582 depremzede, Yenimahalle Belediyesi ve yardımseverlerin temin ettiği konutlara yerleştirilirken, belediye misafirhanelerinde kalan üniversite öğrencilerinin deprem bölgelerindeki yakınları da öğrenci evlerine transfer edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yıkımın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgelerinde bir yandan enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da evsiz kalan depremzedelerin bölgeden diğer illere transferleri sürüyor. Yenimahalle Belediyesi de ilçeye ulaşan afetzedeler için başlattığı kampanyada şu ana kadar çeşitli illerden gelen 582 yurttaşa ilçe sakinleri aracılığıyla sıcak yuva sağladı.

Öte yandan, Yenimahalle Belediyesinin üniversite öğrencileri için hizmet veren öğrenci evleri de depremzedelere açıldı. Belediye yurtlarında kalan öğrencilerin deprem bölgelerindeki evsiz kalan aileleri de öğrenci evlerine yerleştirildi.

Aşevinden 500 aileye sıcak yemek

Yenimahalle Belediyesi Aşevi de günlük yemek kapasitesini artırarak depremzedeler için sıcak yemek servisine başladı. İlçe genelindeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine düzenli olarak günlük yemek servisi yapan aşevi, Yenimahalle'de ağırlanan depremzedeler için de yemek dağıtımına başladı.

Yaralarımızı el birliği ile saracağız

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. Yaşanan afet sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik ve çok fazla yaralı vatandaşımız var. Evsiz kalan yurttaşlarımız da büyük sıkıntı içerisinde. Kimse evinde sıcakta oturamıyor, uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. El birliği ile yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Yenimahalleli vatandaşlarımız da zor günde bir arada olmanın örneğini bir daha gösterdi. Evlerini açan hayırsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek atlatacaktır" dedi.