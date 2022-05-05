Yenimahalle Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Kendi elektriğini üretmek için kolları sıvayan Ankara Yenimahalle Belediyesi, 5KW'lık elektrik üretecek olan güneş enerjisi santrallerini kurmak için finansman kredi ihalesi açtı.

İlçe genelinde 5 adet pazar yerinin üzeri kapatılarak GES santrallerinin kurulması için EnerjiSa'dan ön izinlerini alan Yenimahalle Belediyesi, santral ihalesinin finansmanı için en uygun teklifi veren Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile kredi alım sözleşmesi imzaladı. Proje ile; başta belediyeye ait tüm tesisler olmak üzere sokak aydınlatmaları ve parkların elektrik ihtiyacı güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Protokole göre, Batıkent'te bulunan İnönü, Ergazi, Kentkoop, Kardelen Pazaryerleri kapatılarak, Batı Sitesi Pazaryeri ise revize edilerek 5 adet GES santrali kurulacak. Bu santrallerden ise 5 KW'lık elektrik üretimi sağlanacak.

“Kendi elektriğimizi üreterek belediye bütçesine çok ciddi bir katkı sağlayacağız”

İhaleye en avantajlı teklifi veren Türkiye Ekonomi Bankası ile kredi alım sözleşmesini imzalayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için var gücümüzle çalışırken her fırsatta belediye bürokratlarımıza da personelimize de tasarruf konusuna sık sık hatırlatma yapıyoruz. Bugüne kadar kamu kaynaklarımızı kendi paramız gibi özenle kullandık. Şimdi de kendi elektriğimizi üreterek belediye bütçesine çok ciddi bir katkı sağlayacağız. Ürettiğimiz elektrikle belediyemizin tüm tesislerinin ihtiyacını karşılarken artan elektriği de devlete satarak finansmanını TEB'den sağladığımız kredimizi ödeyeceğiz” dedi.