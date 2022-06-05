Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet'i evinde andı

Yenimahalle Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ı, ölümünün 59'uncu yıldönümünde adını taşıyan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserle andı.

Yenimahalle Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ı, ölümünün 59'uncu senesi çerçevesinde düzenlenen konserde andı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay en güzel şarkılarının yanı sıra usta şairin kendi şiirlerinden oluşan birbirinden güzel şarkıları yorumladı. Konsere Başkan Yaşar'ın yanı sıra 2 bine yakın vatandaş katıldı.

“Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adamdır”

Nazım Hikmet'in hayatının anlatıldığı kısa film gösterimiyle başlayan gecede kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adam. Memleketini, insanını dert edinmiş, suya sabuna dokunmayı tercih etmiş, tüm çektiği acılara rağmen kral çıplak demeyi de kendine düstur edinmiş bir insandır. En güzel aşk ve hasret dizelerinin sahibi Nazım hikmet, aynı zamanda mahpusluğu, zindanları, sürgünleri de göze alabilmeyi başarmış, ikiyüzlü olmayı reddetmiş bir insandır. Ömrü memleket hapishanelerinde, mahkemelerde geçmiş, sürgün edilmiş, memleketinden kovulmuş, yetmemiş vatan hainliğiyle suçlanmış, vatandaşlıktan atılmış, anarşist, komünist, isyancı olarak nitelendirilmiş. Hep o özlemini ve hasretini çektiği bir köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek ölmüş yaban topraklara gömülmüş. Ne yapmış şiir yazmış, fikirlerini düşüncelerini yazmış. Kimsenin hakkını yememiş, kamunun malına el uzatmamış, hırsızlık yapmamış, memleketinin ağacını, suyunu, ormanını talan etmemiş. Ne yapmış, ne hissediyorsa ne düşünüyorsa onu yazmış. Suçu bu” diye konuştu.