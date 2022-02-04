Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali başladı

Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda başkent sakini izledi.

Tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi

Usta tiyatrocu Kayra Şenocak tarafından yazılan ve yönetilen tiyatro oyununda Kayra Şenocak ile birlikte Buket Dereoğlu, Dost Elver ve Yelda Alp sahne aldı. Temaşa tiyatrosu tarafından 2 perde olarak sahnelenen ve Elif (Buket Dereoğlu) ve Engin'in (Kayra Şenocak) evliliklerinde yaşadıkları problemlerle başlayan “Ömrümün Sonuna Kadar” oyunu, herkesin evliliğinde yaşanan benzer problemleri, şairane bir üslupla işleyerek seyirciye yansıtmayı başardı. Aşk, romantizm ve komedi konularını içeren oyun, başkentli tiyatro severlerden tam not aldı.

Yenimahalle'de sanatı ve kültürü yaşatıyoruz

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun sonrasında usta oyunculara çiçek vererek kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de sanatı, kültürü ve müziği yaşatmaya çalışıyoruz. Sömestr tatili boyunca çocuklarımız için hazırladığımız çocuk tiyatroları Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Tiyatro'ya olan desteğimiz sürüyor. Şubat ve mart ayında gerçekleştireceğimiz Tiyatro Festivalimizde, Türkiye'nin değerli sanatçılarını sizlerle buluşturacağız. Tiyatro, insan için çok önemli bir sanat dalıdır. Bugün sanatçılarımız güzel ve değerli bir oyunu sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şubat ve mart ayı tiyatroyla dolacak

Ömrümün Sonuna Kadar adlı oyun ile perdelerini açan Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali, şubat ve mart ayı boyunca 9 farklı oyunla birlikte usta oyuncuları ve sevilen tiyatro topluluklarını izleyiciyle buluşturacak.

Festival takvimi şu şekilde:

10 Şubat tarihinde “Fanatik”, 17 Şubat “Emlakçıyı Beklerken”, 24 Şubat “Samanyolu'nu Bilir misiniz?”, 28 Şubat “Ağaçlar Ayakta Ölür”, 3 Mart “Ahududu”, 10 Mart “Kalpten Kalbe”, 12 Mart “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, 16 Mart “Hoş geldin Boyacı”, 25 Mart “Baba Kız Müjdat Gezen”