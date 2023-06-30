Yenimahalle Belediyesi yaz okulları başlıyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklar için düzenlediği yaz okullarına kayıt almaya başladı. Başvurular Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksive Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sosyal medya hesaplarında bulunan başvuru formu ile internet üzerinden yapılabiliyor.

Yenimahalleli çocukların kendilerini geliştirerek eğlence dolu bir yaz tatili geçirmeleri için düzenleyen eğitimler yaz boyu devam edecek. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okulu 3 Temmuz -28 Temmuz ve 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 2 dönem olarak gerçekleştirilecek.

11 branşta yaz okulu keyfi

Hafta içi günlerini kapsayacak şekilde düzenlenen yaz okulu programında voleybol, bale, basketbol, futbol, hentbol, jimnastik, kick boks, masa tenisi,okçuluk, tenis, taekwondo branşlarında eğitimler verilecek.

Yenimahalle Belediyesi Yaz Okulu'nda 7-14 yaş aralığı için voleybol, basketbol, taekwondo, masa tenisi, kick boks, okçuluk, futbol eğitimlerinin yanında 4-10 yaş aralığı için Jimnastik, 4-8 yaş aralığı için bale, 4-14 yaş aralığı için tenis eğitimleri alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenecek yaz okulunda futbol branşında çalışmalar Ali Öcal Batıkent Semt Stadı'nda ve tenis branşında eğitimler Batıkent Edip Akbayram Parkı'nda yapılacak.

Yenimahalle'den çocuklara spor daveti

Çocukların ve gençlerin spor faaliyetlerine katılımını arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılacak olan Yenimahalle Belediyesi yaz okulları için 344 88 86 ve315 99 14 numaralı telefondan gerekli bilgi alınabilecek.