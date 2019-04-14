Yenimahalle Belediyesi yönetimi Anıtkabir'de

Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevine halkın güvenini alarak tekrar seçilen Fethi Yaşar, belediye meclis üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Başkan Yaşar, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yaşar, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, bugün sizin izinizden giden cumhuriyetçilerin kurduğu Yenimahalle Belediyesi olarak huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bugün aldığımız her özgür nefes siz ve sizin arkadaşlarınız olan yurtseverlerin armağanıdır. Gösterdiğiniz hedefler, çağdaş dünyanın hedefleri, varlığımızı sonsuza taşıyacak ilkelerdir. Bizler, bu hedefler doğrultusunda hiç durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz. Cumhuriyeti siz kurdunuz, onu yaşatacak bizleriz. Sonsuz minnet duygularımla önünüzde eğiliyor, saygılarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Daha sonra Başkan Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'de bulunan mezarı başında dua etti. Anıtkabir ziyareti sonrası Belediye VIP Salonu'nda düzenlediği kahvaltıda belediye meclis üyelerini ağırlayan Fethi Yaşar, kahvaltıda birlik beraberlik mesajı vererek, “Hep birlikte uyum içinde Yenimahallelilerin huzuru ve mutluluğu için çalışacağız” dedi.