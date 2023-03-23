Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi

Ankara Yenimahalle Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde imalathanelerin mutfakları, Ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları, hijyen şartları, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizlikleri kontrol edildi. Aynı zamanda ekipler tarafından tatlı imalatında kullanılan ürünlerin saklama koşullarına ve son kullanma tarihlerine de tek tek bakıldı. Denetimler çerçevesinde kurallara uymayarak halkın sağlığını tehlikeye atan iş yerleri uyarılırken, işini hakkıyla yapan esnaf takdir edildi.

Denetimler aralıksız devam edecek

Ramazan Ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Denetimlerimiz Ramazan boyunca aralıksız devam edecek. Amacımız vatandaşımızın Ramazan'ı huzurlu ve sağlıklı geçirmesidir. Bunun için Yenimahalle Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında eksiklikleri olan esnafımızı uyarıyoruz. Ancak fiyatlarda fırsatçılık yapan, hijyen kurallarına uymayan, bozuk gıda kullanarak halkın sağlığını hiçe sayan kişilere de cezai işlem yapmaktan çekinmeyeceğiz. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.