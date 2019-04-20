Yenimahalle Belediyesinden Gazi Tıp'a 40. yıl hatırası

Ankara Yenimahalle Belediyesinin desteğiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin 40'ıncı yılı anısına hatıra ormanı kuruldu. Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde kurulan hatıra ormanında yapılan fidan dikme törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yenimahalle Belediyesinin desteğiyle Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 40'ıncı Yıl Hatıra Ormanı fidan dikme töreninde 6 bin metrekare alan üzerine çam, sedir, badem ve ceviz olmak üzere 307 adet fidan toprakla buluştu. Törende Başkan Yaşar, Prof. Demirsoy ve öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Yaşar, ormanlar şehirlerimizin en büyük ihtiyacı

Başkan Yaşar, Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde hayata geçirilen hatıra ormanının şehirlerin en büyük ihtiyacı olan oksijen üretimine katkıda bulunacağını belirterek, "İlçemize bağlı tek devlet üniversitesi olan Gazi Üniversitesi ile birlikte böyle bir çalışma yapmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum" dedi. Dekan Demirsoy da bugüne kadar yaklaşık 9 bin mezun veren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim programları hakkında bilgi verdi. Demirsoy, mezun sayısına bakıldığında ülke genelinde her 17 doktordan birinin Gazi mezunu olduğunu belirtti. Kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür eden Demirsoy "Yıllar sonra burada büyüyen çocukların bu ağaçların altında oynarken bizleri anacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Yaşar öğrencilerin davetine duyarsız kalmadı

Hatıra ormanı üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Yaşar bu sırada yakındaki bir özel okulda okuyan öğrencilerin daveti üzerine okulu ziyaret etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Yaşar, amaçlarının bu ülkenin çocuklarına yaşanılabilir bir gelecek bırakmak olduğunu, yatırımlarını her zaman bu yönde yaptıklarını belirterek öğrencilere eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.