Yenimahalle Belediyesinin bütçesi kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 354'üncü birleşiminde 91 maddelik gündemiyle toplandı. Toplantıda belediyelerin mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu.

Yenimahalle'nin bütçesi 505 milyon 200 bin

Gündemin 57'nci maddesinde görüşülen Yenimahalle Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin 505 milyon 200 bin liralık Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclisten kabul gördü.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “Yenimahalle Belediyesi olarak gerçekçi bir bütçe yapmaya özen gösteriyoruz. Kaynak bulmak kadar kaynağı doğru kullanmak da çok önemli. Geçmiş yıllardaki bütçe gerçekleşme oranlarımıza bakarsak Yenimahalle olarak bunu başarabildiğimizi söyleyebiliriz. Bütçemiz Ankara'mıza da ilçemize de hayırlı olsun” dedi.