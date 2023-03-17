Yenimahalle Belediyespor namağlup liderlik koltuğuna oturdu

Yenimahalle Belediyespor, Ali Öcal Süper Amatör Ligi'nde BAL Ligi'ne çıkma mücadelesini namağlup sürdürüyor.

Yenimahalle Belediyesi, Yurtkur galibiyeti ile puanını 31'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Altındağ Örnek Sahada yapılan maçın ilk devresini 20'nci dakikada kaptan Halil'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan Yenimahalle, ikinci yarıda da oyun disiplininden kopmadan farkın kapanmasına izin vermedi. Lig'in son üç haftasında ilk üçü garantileyip play-off müsabakalarına kalma adına önemli bir galibiyete imza atan Yenimahalle'yi, 29 puana sahip Kahramankazan Belediyespor ve 28 puanla Keçiören Belediyesi Bağlum Spor takip ediyor.

Son 3 haftada zorlu mücadele

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Ligin başından bu yana BAL Ligi'ne çıkma mücadelesini disiplinli bir şekilde çalışarak büyük bir azimle sürdürüyoruz. Oyuncularımız uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor ve kayıpsız bir şekilde ilerliyoruz. Son karşılaşmalarımız zorlu geçecek. Beytepe Mete Spor, Keçiören Bağlum Spor ve Kahramankazan takımları ile maç yapacağız. Amacımız bu karşılaşmaları da galibiyetle tamamlayarak play-off maçları sonrasında BAL'a çıkmak. Yenimahalle'nin başarısı için ter döken oyuncularımı yürekten kutluyor ve ekibime sonuna kadar güveniyorum” dedi.