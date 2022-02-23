Yenimahalle Belediyespor U18 Ligi 1. Grup Şampiyonu oldu.

Grup'ta mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, grubu lider tamamlayarak şampiyon oldu.

10 kulübün kıyasıya mücadele ettiği 1. grup karşılaşmalarında 17 galibiyet 1 beraberlikle 52 puan toplayan Yenimahalle Belediyespor oyuncuları, 73 gol attığı grup maçlarında kalesinde yalnızca 13 gol gördü.

En yakın rakibi Çayyolu Spor'un 12 puan önünde yer alarak şampiyonluğa ulaşan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü futbolcuları, Türkiye Şampiyonalarına katılabilmek amacıyla playoff maçlarına çıkıyor.

Türkiye Şampiyonası için Playoff A grubunda mücadele eden Yenimahalle, grubun ilk maçında Çayyolu Spor Kulübü'nü 4-3 yenerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Yenimahalle'nin Playoff A Grubundaki diğer rakipleri; Çiğdemtepe, Kahraman Kazan, Başkent Edaş, Ostim, Aydınlıkevler ve Tarım Kredi Spor Kulübü'nden oluşuyor.

“Geleceğimiz emin ellerde”

Grubu şampiyon tamamlayıp Playoff'a çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Antrenör Alican Biçici, “Sporcularımız en yakın rakibine 12 puan fark atarak U18 Ligi'ni şampiyon tamamladı. Oyuncularımızın hepsi çok başarılı ve gelecek vaat ediyor. Alınan bu sonuçların arkasında büyük bir çalışma ve emek yatıyor. Amacımız alt yapı olarak Yenimahalle Belediyesi'nin A takımına futbolcu yetiştirmek. Yenimahalle'ye bu gururu yaşatan tüm oyuncularımı tebrik ediyor, bu süreçte desteğini her zaman yanımızda hissettiren Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.