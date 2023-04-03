Yenimahalle, Beypazarı engelini 2 farkla geçti

Ali Öcal Süper Amatör Ligi'ni 34 puanla namağlup 2. sırada tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, play-off maçlarına moralli başladı. Play-off müsabakalarının ilk maçında Beypazarı Belediye Gençlikspor ile karşılaşan Yenimahalle, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak için mücadele ettiği Ali Öcal Süper Amatör Ligi'nde 28 gol atıp kalesinde yalnızca 5 gol görerek adından söz ettiren bir performansın altına imza atan Yenimahalle Belediyesi, play-off maçlarına Beypazarı karşılaşması ile başladı. Maçın başından sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan Yenimahalle, 15. (penaltı) ve 50. dakikalarda Halil'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Play-off heyecanı kesintisiz sürecek

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “BAL Ligi'ne çıkma mücadelesi verdiğimiz Ali Öcal Süper Amatör Ligi'ni Keçiören'in ardından ikinci sırada tamamladık. Ligi namağlup tamamlayan ve play-off müsabakalarına galibiyetle başlayan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Müsabakalar tüm hızıyla sürüyor. Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. Kahramankazan, Balgatspor, Haymana Belediyespor ve Keçiören Belediye Bağlumspor ile play-off mücadelesi vereceğiz. Amacımız bu karşılaşmaları da galibiyetle tamamlayarak BAL Ligi'ne çıkmak. Bu yolda ekibime sonuna kadar güveniyorum” dedi.