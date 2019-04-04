Yenimahalle bütçe uzmanı

Yenimahalle, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'nda yapılandırmaya girmemiş ender belediyeler arasındaki yerini aldı.

Harcamalarda aşırılıklardan kaçınan ve vatandaşa güven vermeyi ön planda tutan belediye, 10 yıl içerisinde bütçede olağanüstü bir performans göstererek yüzde 200'e yakın artış gerçekleştirdi.

Denk bütçe doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam eden Yenimahalle Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluşu ile personeline vadesi geçmiş borcu da bulunmuyor.

Tahmini değil net rakamlar

Yasalara uygun ve etkin bir şekilde zamanında tahakkuk ve tahsilat yaparak, kaliteli ve eşit hizmet vermek amacıyla bütçelerini belirleyen Yenimahalle Belediyesi 10 yıllık süreç içerisinde ilk 2 yılda önceki dönemden devreden borçları kapatarak bir toparlanma süresi yaşadı. Belediye, sonraki 8 yılda da ise yüzde 95 oranında bütçe gerçekleşmesi sağladı.

Denk bütçe amacı ile harcamalarını ve yatırımlarını gerçekleştiren ve hiçbir şekilde mali disiplinden ödün vermeyen Yenimahalle Belediyesi, ilçe alanlarının yüzde 40'a yakını, çıkarılan bir yasa ile bölünerek Çankaya ve Etimesgut ilçelerine eklenmesinin ardından gelir kaynaklarında yüzde 40 oranında bir azalma olmasına rağmen; 2008 yılı sonu itibariyle gerçekleştirilen toplam 151 milyon 496 bin 216 lira 85 kuruş bütçe gelirini, 2018 yılı sonu itibariyle 421 milyon 746 bin 730 liraya çıkararak 10 yıllık dönemde bütçede yüzde 278 oranında artış sağladı. Artıştan kaynaklı bütçe geliri, belediyenin yatırım harcamalarında kullanılarak Yenimahallelilerin istifadesine sunuldu.

“İstikrarlı adımlarla ilerliyoruz, bütçemizi koruyoruz”

Vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için bütçesini belirleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kaynakları en etkili şekilde kullanarak vatandaşlara hak ettikleri hizmeti sunmak için elimizden geldiğince dikkatle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu 10 senede Yenimahalle'nin 60 yıllık tarihinde yapılanın kat kat fazlası yatırım yaptık. Halkımızın mutluluğunu ve refahını gözeterek ilçemize kalıcı eserler bıraktık. Bütçemizde açık vermedik kamu kurumlarına borcu olmayan tek belediye olduk. Bizden önce olan borçları da kapattık. 2019 yılı bütçesini de yine sağlam adımlarla hazırladık. Torba yasaya girmeyen, denk bütçe yapabilen Ankara'daki tek belediyeyiz” diye konuştu.