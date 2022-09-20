Yenimahalle Eğitime Destek Merkezleri yeni döneme hazır

Ankara Yenimahalle Belediyesi, 2017 yılından bu yana ilçede ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere kurslar açarak ücretsiz eğitim veren, Yenimahalle Eğitime Destek Projesi çerçevesinde etüt eğitimi için başvuran öğrenci ve velileri ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak çocuklarımızın eğitimine önem vermeliyiz” dedi.

“Güzel yarınlar onlarla mümkün”

Başkan Yaşar, kongre merkezinde yaptığı konuşmada geleceğin temellerini çocukların oluşturacağını vurgulayarak, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Güzel yarınlar onlarla mümkün. Hepimizin farklı inançları, farklı siyasi görüşleri olabilir. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak çocuklarımızın eğitimine önem vermeliyiz. Eğitime destek vermek; geleceğe, barışa, sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermek demektir” dedi.

5 yılda 2 bin 300 ortaokul, bin 500 lise öğrencisi eğitim aldı

Göreve geldiği günden beri Yenimahalle'deki eğitimin kalitesini yükseltmek için çalıştıklarının altını çizen Yaşar, “Biz bu işe başlamaya karar verdiğimizde dershaneler vardı. Biz önce dershane açmak istedik ama belediyelerin böyle bir yetkisinin olmadığı söylendi. Sonra dershaneler kapandı ve belediyelere kurs açma yetkisi verildi. Yetkinin ardından biz de etüt merkezleri açmak için çalışmalara başladık. Bugün 6 etüt merkezimiz var. 5 yıl boyunca toplamda 2 bin 300 ortaokul öğrencisine eğitim verdik, bunlardan bin 380'ni başarılı liselere yerleşti. Üniversiteye hazırlık kurslarında ise bugüne kadar bin 500 lise öğrencisinden 825'i önemli üniversitelere yerleşti” diye konuştu.

20 bin çocuk tercih danışmanlığı hizmeti aldı

Aynı zamanda 20 bin çocuğa da tercih danışmanlığı hizmeti verdiklerini vurgulayan Fethi Yaşar, “Tercih danışmanlığı hizmetiyle çocuklarımıza yol gösterdik ve bu süreçte yanlarında olduk. Çünkü yürekten inanıyorum ki, sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. İlk geldiğimde devlet okullarıyla özel okulların arasında ciddi fiziki farklar vardı. Buna da el attık ve bütçemizden ciddi bir pay ayırarak fiziki şartlarını düzelttik” dedi.

Konuşma sonrası etüt merkezlerinde eğitim alarak başarılı olan ve çeşitli üniversitelere yerleşen gençler sahneye çıkarak, Başkan Yaşar´a çiçek takdim etti.