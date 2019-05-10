Yenimahalle fırınlarında Ramazan denetimi

Yenimahalle genelinde gerçekleşen fırın denetimlerinde Ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları ve hijyen şartları kontrol edildi. Ayrıca fırınlarda çalışan personelin sağlığı ve güvenliği için de incelemelerde bulunan ekipler, personel sağlık karnesi, personel soyunma odaları, ilk yardım çantası ve yangın tüpü kontrolü de yaptı. Denetimler sonunda hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan iş yerleri uyarılırken, işini hakkıyla yapan esnaf tebrik edildi.

Zabıta ekiplerinin belli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz asla cezacı bir belediye olmadık. Eğitici bir belediye olmaya çalıştık. İlçemizde kötü koşullar altında gıda üreten iş yerleriyle karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ama karşılaşırsak da kimse kusura bakmasın halkın sağlığı ile oynayana affımız olmaz. Herkes işini düzgün yapacak. Denetimlerimiz sürecek. Tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.