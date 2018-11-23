Yenimahalle kışa tam kadro hazır

Yenimahalle Belediyesi, kar küreme ve tuzlama araçları başta olmak üzere tüm hizmet araçlarını bakımdan geçirdi. Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri kontrol edildi. Ayrıca belediyenin karla mücadele ekipleri, her kış olduğu gibi bu kış da sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için 7/24 mesai yapacak. Ana yolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak olan ekipler, 50 farklı noktada hazır bekleyecek. 150 kişilik karla mücadele ekibi, gece iki vardiya ve gündüzleri de dönüşümlü olarak kış boyunca çalışacak. 14 büyük, 2 küçük kar kürüme aracı, 4 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat ve 6 greyder ise ilçe genelinde farklı noktalara konuşlandırılarak, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesini sağlayacak.

Yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanmanın da önüne geçecek olan Yenimahalle Belediyesi, tonlarca tuzu deposunda hazır tutuyor. Aşırı soğukla beraber kar yağışının fazla olması ile oluşan buzlanmayı önlemek için hazır tutulan tuz, karla mücadelede kazaların önüne geçmek için kullanılacak.