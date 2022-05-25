Yenimahalle kreşlerinde yıl sonu coşkusu

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan etkinliklerde minik öğrencilerin sergilediği performans beğeni topladı.

Yöresel gösterilerin ve modern dansların sergilendiği etkinlikler, salonu dolduran yüzlerce aile tarafından izlendi. Minik sakinlerin büyük mutluluk yaşadığı gecede çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Atatürk Çocukları Korosu ile başlayan etkinliklerde, çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterilerinin yanı sıra, modern dans gösterileri ve çeşitli ülke çocuklarının kostümleriyle yapılan “Dünya Çocukları” gösterisi ile sona erdi.

"Eğitime harcanan paraya acımıyorum"

Program sonunda minik öğrencilere ve ailelerine seslenen Başkan Yaşar, “İlçemizde çağdaş ve kaliteli eğitim hizmeti sunmak amacıyla hizmete açtığımız kreşlerde eğitim alan öğrencilerimizin sergilediği gösteriyi hep birlikte izledik. Eğitime harcanan paraya acımıyorum. 2009 yılından bugüne kreşler açıyoruz. Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hijyene ve eğitime önem veren kreşlere verilen anlamlı bir ödüle layık görüldük. Çocuklarımızın temiz ve güvenli bir ortamda eğitim alması için çağın gereklerine uygun 13 kreşimizle sizlere hizmet sunuyoruz. Bunun yanından dershanelerin kapanması sonrasında ekonomik durumu yetersiz olan gençlerimizin eğitim alması amacıyla destek eğitim merkezlerini açtık. Bu merkezlerimizde 5 bin çocuğumuzu hiçbir ücret almadan üniversiteye hazırlıyoruz. Eğitimde büyük destek ve önem veriyoruz” dedi.