Yenimahalle kütüphane ağını genişletiyor

İlçenin dört bir yanında hizmete açtığı kütüphanelerle eğitime tam destek veren Yenimahalle Belediyesi, dokuzuncu kütüphaneyi Tepekule'de açıyor. YKS, LGS, KPSS sınavlarına hazırlanan ve evinde ders çalışma ortamı bulamayan ilçe sakinleri için ilçenin farklı noktalarında kütüphane hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Şentepe Tepekule'ye yeni bir kütüphane açıyor. Vatandaşlara temiz, güvenli bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı sunan Yenimahalle Belediyesi kütüphaneleri ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Üyelik şartı aranmayan kütüphanelerde roman, hikaye, ders kitapları ve ansiklopediden oluşan geniş bir arşivin yanında öğrencilerin araştırma yapması için bilgisayar hizmeti de kesintisiz sunuluyor. Her gün sabah 09.00, akşam 20.00 saatleri arasında gençlere kapılarını sonuna kadar açan kütüphaneler, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi olmak üzere 8 ayrı noktada hizmet veriyor.

"Eğitim için tüm imkanları seferber ediyoruz"

Yenimahalle'de gençlerin çağdaş bir eğitim alması için eğitime büyük yatırım yapıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında izlenecek tek yolun eğitim olduğunu biliyoruz. Bu nedenle konu eğitim olduğu zaman tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Vatandaşlarımızın kütüphane isteği var ve bu talebi ilçenin 8 ayrı noktasına açtığımız kütüphaneler ile büyük ölçüde karşılıyoruz. Şimdi Tepekule'ye 9'uncu kütüphaneyi kazandırmak için kolları sıvadık. Geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle'den çıksın istiyoruz. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi amacıyla eğitime verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” dedi.