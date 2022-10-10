Yenimahalle kütüphanelerinde üye sayısı artıyor

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin ilçenin 8 ayrı noktasına konumlandırdığı kütüphaneler vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Ders çalışmak isteyen ve sınavlara hazırlanan gençler tarafından sıklıkla tercih edilen Yenimahalle Belediyesi kütüphanelerinde üye sayısı günden güne artıyor.

Her gün sabah 9.00, akşam 20.00 saatleri arasında gençlere kapılarını sonuna kadar açan Yenimahalle'nin kütüphaneleri; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi olmak üzere 8 ayrı noktada binlerce üyeye hizmet veriyor.

Okuyan ve sorgulayan bir nesil yetişmeli

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle'nin dört bir yanında gençlerimiz için hizmete açtığımız kütüphanelerimiz yoğun talep görüyor. Türkiye'nin aydınlık geleceği için okuyan ve sorgulayan bir neslin yetişmesi gerekiyor. Amacımız gençlerimizin iyi okulları kazanması, vaktini okuyarak ve öğrenerek geçirmesi. Bunun yanında sınavlara hazırlanan ve ders çalışma ortamı bulamayan vatandaşlarımız da kütüphanelerimizin müdavimleri arasında bulunuyor. Yenimahalle'ye kazandırdığımız hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi bizi mutlu ediyor” dedi.