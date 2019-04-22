Yenimahalle madalyaları topladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) madalyaları topladı. Yenimahalle Belediyesi GESK şampiyonadan 11 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla ayrıldı.

Samsun İlkadım atletizm sahasında gerçekleştirilen şampiyonaya 92 kulüp ve 300 sporcu katıldı. 30 sporcu ile katılan Yenimahalle Belediyesi GESK şampiyonaya en fazla sporcu ile katılan kulüp olarak damga vurdu.

Birincilik 15 yaşındaki Havva'nın

Yenimahalle Belediyesi GESK sporcularından 15 yaşındaki Havva Elmalı B2 Genç Bayanlar Klasmanında 200 ve 1500 metre paralimpik oyunlar ve dünya barajını geçerek 1'inci oldu. Büyük Bayanlar B2 200 ve 400 metrede Sevda Kılınç Çırakoğlu altın, Yıldız Kızlar B3 400 metrede 1'inci olan Damla Karaçay 100 metrede ise 2'inci oldu. Şevval Koç ise B2 100 metrede bronz madalyanın sahibi oldu. Gülce Aygün 400 metre ve cirit atmada 2'inci, Rabia Demirci 100 metre ve cirit atmada 3'üncü, Ece Çelebi 200 ve 400 metrede 3'üncü oldu.

Erkeklerden 15 madalya

Yenimahalle Belediyesi GESK'in erkek sporcuları madalyalara ambargo koydu. Şampiyonaya katılan 11 erkek sporcusunun madalya aldığı Yenimahalle Belediyesi GESK, genç erkekleriyle 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalyanın kazananı oldu. B1 Yıldız Erkekler 400 metrede Ömer Doğan, 200 metrede Mithat Kurnaz'la altın madalyayı kazanan kulübe B3 Uzun atlama ve 400 metre kategorilerinde Gökhan Yolal iki altın madalya kazandırdı. B1 Genç Erkekler'de Talha Mustafa Kirazcı Uzun atlama ve 400 metrede 2'inci, B3 Büyük Erkekler'de Ümit Koç Uzun Atlama 1'inci, Emre Yılmaz 5bin metrede 2'inci, Bin 500 metrede 3'üncü oldu. B1 Büyük Erkekler'de Hüseyin Çırakoğlu 2'inci, B3 Genç Erkekler'de Erhan Mert Zırhlı 200 metrede 2'inci 100 metrede 3'üncü, B2 Genç Erkekler'de Ramazan Keyvan Uzun Atlama'da 3'üncü, B2 Büyük Erkekler'de Enes Furkan Aydın Gülle Atma'da 3'üncü oldu.