Yenimahalle MHP'den depremzedelere yardım eli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın yardım kampanyasında toplanan eşyalar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenler için başlattıkları destek kampanyasının kısa sürede çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek, “Toplanan yardımları depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmak için bu akşam yola çıkaracağız” dedi.

MHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Öztürk ve arkadaşlarının büyük fedakarlıkla sürdürdüğü kampanyaya ilgi gösteren Yenimahalle ve MHP teşkilat mensuplarına teşekkür eden İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, “Destek olan herkesten Allah razı olsun. Yardıma ihtiyacı olanlara bir nefes olmak adına başlattığımız yardım kampanyası gerçekten büyük ilgi gördü” diye konuştu.

Gönderdikleri yardımların, deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Ülkü Ocakları Genel Merkezinin Yardım Komitesine teslim edileceğini de ifade eden MHP İlçe Başkanı Yılmaz, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak adına yaptıkları bu kampanyanın büyük ilgi görmesinin sevincini yaşadığını da ifade etti.

Elmadağ'dan destek

MHP Elmadağ İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kampanyada toplanan eşyalar da Yenimahalle İlçe Başkanlığı'na teslim edildi. Elmadağ İlçe Başkanı Reyhan Yaman, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yardım malzemelerini Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz'a teslim etti.

Bu arada, yardım kampanyasına öncülük eden MHP Yenimahalle Kadın Kolları Başkanı Emel Öztürk, depremden etkilenenlere yardım konusunda kısa sürede önemli bir destek bulmanın sevincini yaşadığını belirtti. Kadın Kolları üyesi arkadaşları ve teşkilat mensupları ile birlikte fedakarca malzemeleri kolilediklerini kaydeden Öztürk, depremzedelerin yaralarını sarma adına bir nebze de olsa katkıda bulunmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.