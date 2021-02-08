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Yenimahalle sokakları köstebek yuvası

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokakların köstebek yuvasına dönmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokakların köstebek yuvasına dönmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe ve Karşıyaka'da ara sokaklar köstebek yuvasına döndü. Sürücüleri canından bezdiren ve araçlarına zarar veren yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar özellikle 770. ve 462. Sokak'ta ve Çiğdemtepe Mahallesi'nde ara sokaklarda ciddi sorunlar yaşandığı göründü. Vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi'nin yolları asfaltlamak yerine yama yaparak sorunu çözmeye çalışmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar bozuk yollar nedeniyle araçlarını tamir ettirme masraflarından bıktıklarını söylediler.

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