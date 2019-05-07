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Yenimahalle U19 yarı finalde

U19 Türkiye Şampiyonası’nda Kırıkkale Yahşiyan Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup eden Yenimahalle Spor Kulübü yarı finale yükseldi.

U19 Türkiye Şampiyonası'nda Kırıkkale Yahşiyan Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden Yenimahalle Spor Kulübü yarı finale yükseldi. Yenimahalle'nin gollerini Meriç, Furkan ve Çağatay kaydetti.


Yozgat'ta oynanan maça iyi başlayan Yenimahalle SK arka arkaya bulduğu gollerle galip gelmeyi bildi. 75 ilden 144 takımın katıldığı şampiyonada Yenimahalle SK, grup müsabakalarında da rakiplerine karşı sergilediği etkili futbol ile adını yarı finale yazdırdı.



Yenimahalle gruptan farklı çıktı


Grup aşamasında Kırşehir Mucur'u 8-1 ve Tokat Erbaaspor'u 5-1 gibi farklı skorlarla yenen Yenimahalle SK, A grubundan lider olarak çıkarak B grubunu lider tamamlayan Kırıkkale Yahşiyan'la eşleşti.


Kırıkkale Yahşiyan SK'yı 3-0 yenen ve oynadığı futbolla alkışı hak eden oyuncuları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tebrik etti. Yaşar, “Oynadığı mükemmel futbol ile rakiplerine gol yağdıran takımımızı tebrik ediyor, yarı final müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

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