Yenimahalle, Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde

Ankara Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen “İklim Değişikliği ve Güvenli Kentler” temalı “Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi”ne katıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongrede, Yenimahalle Sivil Savunma Uzmanları Derneği ile birlikte stant açan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, katılımcılara ve üniversite gençlerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verirken doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım, yangında tahliye, kıymetli evrakların korunması ve aile bireylerinde can kaybının önlenmesi gibi birçok konuda broşür dağıttı.

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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Vali Yunus Sezer, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede kısa bir konuşma yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, 3 gün süren çalışma sonucunda özellikle şehirlerin dirençliliği ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak alınacak tedbirler noktasında kongrenin kendilerine yol gösterecek bir çalışma olduğunu söyledi.