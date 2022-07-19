Yenimahalle yaz okullarına yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi'nin yaz tatilini Ankara'da geçiren çocuklar için düzenlediği yaz okulları yoğun ilgi görüyor.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okulları eğitimleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde ve Ali Öcal Batıkent Semt Stadı'nda veriliyor. Yaz okulu programında 4-10 yaş aralığı için bale ve jimnastik, 7-14 yaş aralığı için basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları, masa tenisi, kick boks ve taekwondo branşlarında eğitim veriliyor.

520 öğrenci yaz okulu heyecanı yaşıyor

Şimdiye kadar 520 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okullarında bu yıl ilk kez alanında uzman spor eğitmenlerince okçuluk eğitimi de gerçekleştiriliyor. Çocukların spor yeteneklerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan yaz okulları açıldı.

Çocuklarımızın sağlıklı gelişimini önemsiyoruz

Yaz okullarının vatandaştan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklarımızın sosyalleşmesi, spor yaparak zinde kalması ve kişisel gelişimleri için yaz okulları düzenliyoruz. Yenimahalle sakinleri düzenlediğimiz yaz okullarına yoğun talep gösteriyor. Alanında uzman spor hocalarımız çocuklarımızın gelişimi ve spor branşlarına yönelmeleri için büyük emek harcıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz tatilini verimli geçirmeleri açısından yaz okullarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.