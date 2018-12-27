Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

Yeni yıla günler kala vatandaşların yılbaşını sorunsuz geçirmesi için çalışan ekipler, ilçe genelinde hizmet veren tavuk, kuruyemiş, tatlı ve alkollü içecek satışı yapan yerleri denetimden geçirdi. Denetimlerde zabıtalar, satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihini, personelin sağlık karnesini ve mekânın temizliğini inceledi. Aynı zamanda iş yerlerinin açma çalışma ruhsatı olup olmadığını da kontrol eden ekipler, mekân sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu. Rutin denetimlerin dışında yılbaşı için ekstra denetim gerçekleştiren Yenimahalle zabıtası, hijyen kurallarına uygun ve belgeleri tam olan işletme sahiplerine teşekkür etti. Aynı zamanda zabıtalar, esnaflara 2019 Yenimahalle Belediyesi ajandası da hediye ederek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yeni yıl mesajını iletti.