Yenimahalle'de 200 çam ve sedir dikildi

Yenimahalle Belediyesi'nin ilçe geneline ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Ağaç dikim çalışmalarının son durağı Turgut Özal Mahallesi oldu. 200 çam ve sedir ağacının toprakla buluştuğu ağaç dikme törenine Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Şener Çakmak Eğitim Kurumları öğrencilerinin de katıldığı törende mahalle sakinlerine seslenen Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Ağaç, yeşil, doğa ve su iklim değişikliğine paralel olarak yaşamımızın sıkıntıya girdiği bir dönemde son derece önem kazanan değerler haline geldi. Özellikle yeşili ve doğayı korumak, çevreci bir anlayışla yaklaşmak günümüz belediyeciliğinin de olmazsa olmaz görevlerinin başında gelmektedir. Yenimahalle Belediyesi olarak elimizden geldiğince ilçenin ağaçlandırılması ve yeşil alan sayısının çoğaltılması için var gücümüzle çalışıyor, ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar doğrultusunda yıl boyunca ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız ağaç dikim işlemlerinin tümünü özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Diktiğimiz ağaçların korunmasında ve çevre koruma bilincinin yaşatılmasında çocuklarımıza büyük görev düşüyor” dedi.