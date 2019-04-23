Yenimahalle'de 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yılı Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de coşkuyla kutlanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar Yenimahalle Belediyesi Batıkent ek hizmet binası önünde düzenlenen törenle start aldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Buğra Pekuslu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda Batıkentli katıldı.

Yenimahalleli çocukların Bağımsızlık Meşalesi'ni yakmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Başkan Yaşar'ın Atatürk anıta çelenk koymasıyla devam etti.

“Çocuklar bizim aydınlık geleceğimizdir”

Tüm çocukların bayramını kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geleceği ülkenin çocukları ve gençlerinde gören dünyada başka bir lider yoktur. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza, 19 Mayıs ise gençlerimize armağanıdır. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Ulu Önder Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır; çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiştir. O gençlere ve çocuklara güvenen bir liderdi. O aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğini söyleyen bir liderdi. Milli günlerimize sahip çıktık ve coşkuyla gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Minik Başkanlar görevi devraldı

Başkan Yaşar törenin ardından, Özel Saye Okulları ilkokul öğrencilerini makamında ağırladı. Okul Müdürü Tuncay Yüksel ve öğretmenleri ile birlikte Başkan Yaşar'a çiçek veren çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yaşar'dan kısa bir süre başkanlık görevini devralan 1. Sınıf öğrencisi Mina Yıldırım ve 5. Sınıf öğrencisi Ilgın Nur Çakır'ın heyecanı ise yüzlerine yansıdı. Belediye Başkanı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten minik başkanların ilk talimatı ise eğitime destek ve ekonomik gücü olmayan çocuklara yardım sağlanması oldu.