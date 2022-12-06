Yenimahalle'de 28 bin kursiyer

Kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını yakından inceleyen Yaşar, başarılar diledi.

“Aile bütçesine katkı sağlayanlar var”

Çeyiz ürünleri, giyim, iğne teknikleri, tel kırma, iğne oyası, örgü, bilgisayar işletmenliği, cilt bakımı, ahşap boyama, taş bebek ve resim kurslarında eğitim alan vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyerek bilgi aldı. Kursların meslek edinme ve hobi dışında Yenimahalle'de birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirme gibi bir görev üstlendiğine de dikkat çeken Yaşar, “Burada kiminiz meslek öğreniyor, kiminiz hobi ediniyor. Aynı zamanda kurslarımızla yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz, komşuluk ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Buradan öğrendiklerini uygulayarak güzel şeyler üreten, satan ve bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlar bize gurur veriyor” dedi.

25 noktada 28 bin kursiyer

Yenimahalle Belediyesi'nin hizmet anlayışının insan odaklı ve ihtiyaca göre olduğunu söyleyen Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle'nin gelişmesi, güzelleşmesi için çalışıyorum. Bunları yaparken de önceliğimiz sizlersiniz. Bugün geldiğimiz noktada 5'i Yenimahalle evlerimizde olmak üzere toplam 25 merkezde sadece bu yıl 28 bin vatandaşımız YENİMEK'lerimizde eğitim alıyor” diye konuştu.