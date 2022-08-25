Yenimahalle'de 50 bin porsiyon aşure dağıtıldı

Bolluk ve bereket ayı olan Muharrem'de, Yenimahalle Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl da ilçenin dört bir yanında gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure etkinliklerinde, toplamda 50 bin kap aşure dağıtıldı.

Farklılıklarımızla birlikte güzeliz

Aşure kazanları önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, özenle hazırlanan aşureleri afiyetle yedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Muharrem Ayı'nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” dedi. Muharremin acısı da Ramazanın coşkusu da bizimdir” diyerek sözlerine devam eden Yaşar, "Aşure birçok çeşidin bir araya gelerek oluşturduğu çok lezzetli bir tatlıdır. Biz de tıpkı aşure gibi farklılıklarımızla birlikte güzeliz.İlçemizde 50 bin kişiye aşure ikram ederek, paylaşıma, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik" diye konuştu.