Yenimahalle'de ‘9. Şefika Kutluer Festivali' başladı

Sihirli flüt ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer'in adına düzenlenen ve sanat dünyasından birçok müzisyen, orkestra ve sanatçının katılacağı ‘9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali' başladı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, dünyaca ünlü ulusal ve uluslararası sanatçılara, festivallere ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sihirli flüt ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer'in adına düzenlenen 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei V. Savınykh, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, 26. Dönem Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda sanatsever katıldı. Slovakya Cumhuriyeti'nden ülkemize ilk kez gelen 50 kişilik “Bratislava Çocuk Korosu”nun İstiklal Marşı ve Slovakya Milli Marşı'nı seslendirmesi ile başlayan gece, dünyaca ünlü Slovak besteciler ve tanınmış sanatçıların eserlerinin seslendirilmesi ile devam etti. Seyirciye sanat keyfi yaşatan Slovak gençler, “Üsküdara Gider İken” adlı Türk müziği eserini seslendirirken seyirciden büyük alkış topladı. Oratoryolar, mistik müzik eserleri, kantatlar ve çağdaş halk şarkıları gibi geniş bir repertuara sahip olan “Bratislava Çocuk Korosu”, Başkentlilere müzikle dolu bir gece yaşattı.

"Sanat toplumları kin ve nefretten uzak tutar"

Festivalin açılışında konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ”Ankara'nın kültür ve sanatta tek adresi konumuna gelen Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivaline ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Medeniyetlerin başlaması ile birlikte sanatta başlamıştır. Yaşamın her alanında sanatta vardır. Sanat hırs, kin ve nefretten uzaklaşarak barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı bize öğretir. Milletler arasında yaşanan savaş ve nefret duygularını ortadan kaldıran tek unsur sanattır. Bu festival vesilesiyle dünyaca ünlü sanatçıların eserleri milletler arasında köprü kurulmasına ve kültürlerin kaynaşmasına ön ayak oluyor. Yenimahalle'yi kültürün ve sanatın ilçesi olarak görüyoruz ve bu bakış açısıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yenimahalle Belediyesinin her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale ev sahipliği yaptığını belirten Şefika Kutluer, Başkan Yaşar'a teşekkür plaketi takdim etti. Kutluer, ”Doğu ile batının buluşmasına katkı yapması, kültürler arası kaynaşmanın sağlanması ve böyle büyük bir festivale ev sahipliği yapması sebebiyle Başkan Fethi Yaşar'a canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival 1-21 Aralık tarihleri arasında devam edecek

1-21 Aralık tarihleri arasında Rusya, ABD, Çin, İsrail gibi birçok ülkeden gelen ünlü sanatçıların performanslarını sergileyeceği 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali; 4 Aralık'ta “Şefika Kutluer-Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası”, 12 Aralık'ta “Şefika Kutluer Fado Çalıyor”, 17 Aralık'ta “Kevın Locke Kızılderili Mistik ve Dans Gösterisi”, 19 Aralık'ta "Şefika Kutluer-Moskova Devlet Tchaıkovsky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası”, 20 Aralık'ta “Zhejıang Wu Operası Müzisyen ve Dansçıları” etkinlikleriyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.