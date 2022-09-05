Yenimahalle'de 90'lar Festivali start aldı

Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarını keyfe dönüştürmek için Eylül ayı boyunca birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı 90'lar Festivali'ne start verdi. Festivalin ilk konuğu Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Rafet El Roman oldu.

Demetevler Mahallesi'nde binlerce başkent sakininin katılım sağladığı konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

90'ların nostaljisi geceye yansıdı

Pop müziğinin usta sesi Rafet El Roman, 90'lardan günümüze keyifle söylenen unuturum elbet, bana sen lazımsın, seni seviyorum, sorma neden, senden sonra, sen olmazsan, yana yakıla, elimde değil ve Leyla gibi birçok nostalji dolu eserini vatandaşların coşkulu katılımı eşliğinde seslendirdi. Eğlencenin ve hüznün bir arada yaşandığı konserde, Rafet El Roman ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Samanyolu şarkısını da sahnede birlikte söyledi.

"Toplumun huzuru için sanata desteğimiz sürecek"

Demetevler sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Uzun bir süredir pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız, düzenlediğimiz bu konserler sayesinde keyifli bir yaz mevsimi geçiriyor. Eylül ayı boyunca sürecek 90'lar Festivali ile ilçemizin dört bir yanında Türkiye'nin değerli sanatçılarını ilçe sakinlerimizle bir araya getireceğiz. Amacımız Yenimahalle'de barışı ve sevgiyi egemen kılarak, komşuluk ilişkilerini geliştirmek, ilçemizi kültür ve sanatla buluşturmak. Göreve geldiğimiz günde bu yana her yıl birçok kültür ve sanat etkinliği düzenliyoruz. Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Toplumun huzura ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sanat bu ortamın oluşmasında en büyük etkendir” dedi.

Eylül ayı boyunca Festival coşkusu

Yenimahalle Belediyesi 90'lar Festivali'nde; 10 Eylül Cumartesi Levent Yüksel (Ata Mahallesi Pazar Yeri), 17 Eylül Cumartesi Leman Sam (Vedat Dalokay Parkı), 24 Eylül Cumartesi Burak Kut (Müslüm Gürses Parkı) ve 30 Eylül Cuma günü Nükhet Duru (Ragıp Tüzün Parkı) Yenimahalleliler ile buluşacak.