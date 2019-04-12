Yenimahalle'de Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor

Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi projesinde kendilerine rehberlik etmeleri için Sürdürülebilir Yaşam Derneği ile bir araya gelen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Dernek Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan'ın görüşlerini dinledi. Projenin en kısa sürede hayata geçmesi için gerekli araştırmaları dernekle birlikte yapacaklarını dile getiren Yaşar, projenin sadece Alzheimer hastaları ve yaşlılar için değil, hasta yakınları için de büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Yaşar, “Bazı hemşehrilerimiz yaşlı yakınlarını tek başına evde bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Bu durumlarda biz devreye gireceğiz. Merkezimize yaşlı ve Alzheimer hastaları sabah bırakılıp akşam alınabilecek. Gerekli durumlarda ise geçici olarak yatılı da kalabilecekler. Vatandaşlarımızın gözü arkada kalmayacak. Bu merkezle yaşlı ve Alzheimer hastalarına destek olacağımız gibi, yakınlarına da nefes aldıracağız” dedi.

“Bu proje benim hayalimdi”

Yakacık Mahallesi'nde yapılması planlanan projenin hayali olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Aksoydan, Başkan Yaşar'a teşekkür ederek, “Gerekli izinler, belgeler ya da destekler konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu proje benim hayalimdi. Proje için titizlikle çalışacağız” diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da toplantıda dernek üyelerine proje hakkında bilgi verdi. Neslihanoğlu, Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi sayesinde Alzheimer hastalarının ve yaşlıların keyifli yaşam geçirmelerine katkıda bulunmanın yanı sıra hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve hasta yakınlarının da kendilerine vakit ayırmalarını hedeflediklerini belirtti.