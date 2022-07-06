Yenimahalle'de bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe esnafını yakın markaja aldı. Vatandaşların bayramı daha sağlıklı geçirmesi için denetimlerde bulundu.

Yenimahallelilerin bayram nedeniyle talebin arttığı pasta ve tatlı ürünlerinin hijyenik şartlarda üretilmesi ve satışa sunulması için çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, tatlı, börek ve şekerleme imalathanelerinin yoğunlaştığı bölgelerde sıkı denetim yapıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, hijyen şartlarına uymayan işletmelere de işlem yaptı. İlçe genelindeki imalat ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, terazi ayarlarına, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbirlerin alındığını belirtti. Denetimlerle hem vatandaş hem esnaf için olumsuzlukların önüne geçmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Yaşar, Vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapması için yoğun çaba harcayan zabıta ekiplerinin denetimleri sürdüreceğini söyledi.