Yenimahalle'de belediye personeline geri dönüşüm eğitimi

Yenimahalle Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında belediye personeline “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” eğitimi verdi.

Çevre Mühendisi Banu Ezber tarafından verilen eğitimde "Sıfır atık nedir, hangi atıklar geri dönüştürülür, atıkların doğaya olumsuz etkileri nelerdir" gibi sorular cevaplandırıldı. Banu Ezber, sıfır atık bilincinin kazanılması, israfın önlenmesi, oluşan atığın miktarının kaynağında azaltılması, verimli bir toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçladıklarını vurguladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirildiği ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da belirtildi.

Ezber, “Gerek dünya, gerekse ülkemizin nüfusu her geçen gün artarken tüketim de artmakta, maalesef sınırlı olan kaynaklarımız da günden güne azalmaktadır. Doğal kaynakların olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesi gelecek yıllarda ciddi çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu sebeple var olan doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması, israftan kaçınılması ve oluşan atıkların geri kazandırılarak üretime tekrar dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de çevre kirliliği önlenecek” dedi.

Eğitim sonunda personele atık pil toplama kutusu ve sıfır atık ile ilgili bilgi broşürü dağıtıldı.