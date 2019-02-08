Yenimahalle'de bir günde 100 ünite kan ve 30 kök hücre bağışı

Yoğun katılımın olduğu kan bağış kampanyasında bağışta bulunmak isteyen Yenimahalle Belediyesi personeli ve vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, duyarlı vatandaşlara ve personeline teşekkür ederek, “Kök hücre donörü olarak bir hayat kurtarsak bile bunun mutluluğu hepimize yeter. Bugün Yenimahalleliler olarak Türk Kızılayı'na kan vereceğiz. Yani hayat kurtaracağız. Yenimahalle'de sağlıklı yaşamı geliştirmek için 10 yıldır mücadele veriyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine herkesin yaşamaktan mutlu olduğu sağlıklı bir Yenimahalle'yi oluşturmak adına mücadele veriyoruz. Bugün de insana hizmet edeceğiz. Kan vererek belki can kurtaracağız. İnsan başına gelmeden anlamıyor, sağlık çok önemli. Bu yüzden duyarlı olalım” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı'nın çalışmalarından bahseden Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ise, “Başımıza gelmedikçe aklımıza gelmiyor kan bağışlamak. Ne yazık ki istediğimiz seviyelere tam olarak gelemedik ama ümitliyiz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde istediğimiz seviyelere geleceğiz. 1957 yılından bu yana Türk Kızılayı kan bağışı toplaması yapıyor. Ama 2004 yılından bu yana da güvenli gönüllü düzenli kan bağışçılarından kan bağışı alarak çalışmalarımızı ivmelenmiş bir şekilde arttırmış bulunmaktayız. O dönemlerde Türkiye çapında 300 binlerde kan bağışlanırken, bugün 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı yapılıyor. Ankara'ya baktığımızda da bu sayı 268 binlere ulaştı. Bu ne demek; yüzde 20'lerini Türk Kızılayı olarak Türkiye'de kullanılan kan bağışlarını karşılarken, bugün yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız” diye konuştu.

Güler, Başkan Yaşar'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti. Kan bağışı etkinliğinde 100 ünite kan ve 30 kök hücre bağışı yapıldı.