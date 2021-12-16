İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yenimahalle'de bozuk yollar ve yıkılmış kaldırım, levhalara tepki

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokakların bozuk yollarla, birikmiş yağmur sularıyla, dağılmış çöplerle ve yıkılmış kaldırım ve levhalarla dolu olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokakların bozuk yollarla, birikmiş yağmur sularıyla, dağılmış çöplerle ve yıkılmış kaldırım ve levhalarla dolu olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe, Karşıyaka, Demetevler ve Hurdacılar Sitesi'nde ara sokaklar bozuk yollarla, dağılmış çöplerle, birikmiş yağmur sularıyla, yıkılmış kaldırım ve levhalarla doldu. Vatandaşlar çöp kokusu ve kırık kaldırımlardan dolayı sokaklarda yürüyemezken, sürücüleri ise canından bezdiren yollar, birikmiş yağmur suları ile yıkılmış levhalar vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, özellikle Yahyalar Mahallesi İvedik Caddesi, 970. Sokak ve ara sokaklarda ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdiler. Yenimahalle Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını umduklarını belirttiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.