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Yenimahalle'de camiler Ramazan'a hazır

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen cami temizliği Ramazan ayının yaklaşmasıyla hız kazandı.

Belediye ekipleri Yenimahalle'de bulunan 230 cami ve mezarlıkların bakımını Ramazan ayına yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor.


Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların mübarek ayda temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla tüm camileri dip köşe temizleyerek, gül suyu ile yıkıyor. Belediye ekipleri, ilçedeki toplam 230 caminin halılarını süpürüp kuru temizlemesini yapmanın yanı sıra camileri haşerelere karşı ilaçladı. Ekipler, büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarında camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da ihmal etmedi.


Yenimahalle Belediyesi ekipleri yalnızca camileri temizlemekle kalmıyor. Ramazan süresince yapılacak kabristan ziyaretleri öncesi Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik, Ergazi ve Susuz mezarlıkları ile Abalı Baba Türbesi'ni temizleyen ekipler, yabani otların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlemesini yaparak, mezarlıkları kuru otlardan ve çöplerden arındırıyor.

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