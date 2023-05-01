Yenimahalle'de çocuk şenliği

Cantürk Parkı ve Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen, birbirinden renkli etkinliklerin yapıldığı “Bahar Yüzlü Çocuk Şenliği” çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı.

“Bahar Yüzlü Çocuk Şenliği”nde taş boyama, yüz boyama, seramik boyama, çanta boyama, kum boyama, çim adam yapımı, kitap ayracı ve masal atölyesi gibi birbirinden renkli ve eğitici stantlar minik sakinler için kuruldu. Öte yandan palyaçolar eşliğinde çalınan müziklere keyifle dans ederek eşlik eden Yenimahalleli çocuklar, Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen BubbleShow ve çocuk tiyatrosu ile şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Çocuklar bizim geleceğimizdir”

Çocuk Şenliği'nde minik sakinleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlerimize ve çocuklarımıza emanet etti. Atatürk, çocukların doğru ve çağdaş bir şekilde yetiştirilmesi için Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitime büyük önem verdi ve çocuklar geleceğimizdir dedi. Bu düşünceyi temel alarak Yenimahalle Belediyesi olarak, 2009 yılından bu yana yüzlerce projenin altına imza attık. Yenimahalle'de bugün biri engelli kreşi olmak üzere 15 kreşimiz çağın gereklerine uygun bir şekilde 2 bin 750 çocuğumuza okul öncesi eğitim veriyor. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak adına büyük uğraş veriyoruz. Gençlerimiz için de ilçenin dört bir yanına konumlandırdığımız etüt merkezleri ve kütüphanelerle eğitime katkı sunuyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de yatırımı çocuklara ve gençlere yapmaya devam edeceğiz” dedi.