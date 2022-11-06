Yenimahalle'de Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Festival, 15 Kasım Salı günü iki seans olarak saat 13.00 ve 15.00'de belediyenin Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda “Pinokyo” adlı tiyatro oyunu ile başlayacak. Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu'nun sergileyeceği oyunlar, 17 Kasım Perşembe Küçük Prens, 18 Kasım Cuma Çizmeli Kedi saat 11.00 ve 14.00 seansları ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam edecek. Çocuklarını oyunlara götürmek isteyen vatandaşlar, biletleri 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren belediye yanında yer alan Dört Mevsim Tiyatro Salonu'ndan ücretsiz olarak temin edebilecek.

Tüm çocukları festivale davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Amacımız aydınlık yarınımız olan çocuklarımızın yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, bilim ve sanatla iç içe yaşayan bireyler olarak yetişmesidir. Çocuklarımızın ara tatillerinin dolu dolu eğlenceli geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tiyatro festivalimize katılacak tüm çocuklarımıza şimdiden iyi seyirler diliyorum” dedi.