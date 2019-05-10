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Yenimahalle'de dans gecesi

Yenimahalle Belediyesi, Başkent Üniversitesi Dans Topluluğu’nun düzenlediği 16’ıncı Dans Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi, Başkent Üniversitesi Dans Topluluğu'nun düzenlediği 16'ıncı Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 8 ayrı üniversiteden dans topluluklarının hünerlerini sergilediği festivalde üniversiteli gençler rengârenk kostümleri ve performanslarıyla göz doldurdu.


Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivale Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi kurucusu Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Gecede kısa bir konuşma yaparak konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sanat; insana sevgiyi, kardeşliği, aşkı aşılar, insanları birleştirir” dedi.


Sanatın sınırları, engelleri, farklılıkları ortadan kaldıran birleştirici gücüne inandıklarını ifade eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle, Ankara'da kültür ve sanatın merkezidir. Bugün bu gençlerimizi de ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum” diye konuştu.


Salsadan çaçaya, hiphoptan flamenkoya, tangodan rumbaya kadar geniş bir yelpazede gösteri sunan topluluklar uzun süre alkışlandı. Gösterileri büyük beğeni ile izleyen Yaşar ve Haberal, dansçıları tek tek tebrik etti. Konuşmaların ardından festivale katılan topluluklara katılım belgesi verildi.

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